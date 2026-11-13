韩国一个跨部门委员会确认，谷歌已满足出口比例尺为1:5000的详细地图数据的关键安全要求。据《韩国先驱报》报道，这使这家美国公司在近二十年的监管限制后，更接近在该国推出完整的导航服务。

坐标和影像限制

韩国国土、基础设施和交通部表示，该委员会审查了2月27日授予的数据出口附条件许可所规定条件的履行情况。谷歌于11月4日提交了有关必要措施的最终报告。

该公司已从Google Maps和Google Earth的网页版本及移动应用中移除韩国领土的经纬度坐标。为防止受限制的信息再次出现，谷歌开发了一套专门系统，一旦发现被禁止的地理数据，该系统将阻止应用更新。

谷歌还暂时模糊处理了卫星图像中由其确定的军事及其他敏感设施，包括Google Earth的历史图像。Street View删除了此类设施以及其边界50米范围内道路的影像。此后，该公司必须以经韩国国家地理信息研究院处理并通过当地合作伙伴获得的材料，替换现有影像。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Tmap Mobility的角色

根据许可条件，谷歌在向境外传输数据前，必须通过当地合作伙伴在韩国的服务器上处理这些数据。获准出口的仅包括基础地图和交通信息，涵盖道路网络、道路名称、车道数量、限速及道路几何信息。

据业内消息人士称，谷歌选择Tmap Mobility作为当地合作伙伴。预计该公司最早将于2027年开始在韩国的服务器上使用经Tmap处理的数据。合作将涵盖道路、建筑物和地址的静态数据，但不包括Tmap用户的个人数据、实时位置、搜索历史或出行路线。

韩国当局表示，将继续监控数据出口及事件响应系统的运行。若发生严重违规，谷歌的数据出口许可可能被暂停或撤销。

关注我们在