Межведомственный комитет в Южной Корее подтвердил, что Google выполнил ключевые требования безопасности для экспорта подробных картографических данных масштаба 1:5000. Это приближает американскую компанию к запуску полноценных навигационных сервисов в стране после почти двух десятилетий регуляторных ограничений, сообщает Korea Herald.

Ограничения координат и снимков

Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи заявило, что комитет проверил выполнение условий условного разрешения на экспорт данных, выданного 27 февраля. Google представил окончательный отчет о необходимых мерах 4 ноября.

Компания удалила координаты широты и долготы территории Южной Кореи из веб-версий и мобильных приложений Google Maps и Google Earth. Чтобы ограниченная информация не появилась снова, Google разработал специальную систему, которая блокирует обновления приложений в случае обнаружения запрещенных геоданных.

Google также временно размыл на спутниковых снимках определенные им военные и другие чувствительные объекты, в том числе на исторических изображениях Google Earth. Из Street View удалили кадры таких объектов и дорог в пределах 50 метров от их границ. В дальнейшем компания должна заменить существующие снимки материалами, обработанными Национальным институтом географической информации Южной Кореи и полученными через местного партнера.

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Роль Tmap Mobility

По условиям разрешения Google должен до передачи данных за границу использовать местного партнера для их обработки на серверах в Южной Корее. К экспорту разрешены только базовые карты и транспортная информация, включая дорожную сеть, названия дорог, количество полос, ограничения скорости и геометрию дорог.

По данным отраслевых источников, Google выбрал Tmap Mobility в качестве местного партнера. Ожидается, что компания начнет использовать обработанные Tmap данные на серверах в Южной Корее уже в 2027 году. Сотрудничество будет охватывать статические данные о дорогах, зданиях и адресах, но не персональные данные пользователей Tmap, их местоположение в реальном времени, историю поиска или маршруты поездок.

Власти Южной Кореи заявили, что и далее будут контролировать экспорт данных и работу системы реагирования на инциденты. В случае серьезных нарушений разрешение Google на экспорт может быть приостановлено или отозвано.

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