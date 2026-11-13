Międzyresortowy komitet w Korei Południowej potwierdził, że Google spełnił kluczowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące eksportu szczegółowych danych kartograficznych w skali 1:5000. Przybliża to amerykańską firmę do uruchomienia pełnoprawnych usług nawigacyjnych w kraju po niemal dwóch dekadach ograniczeń regulacyjnych, informuje Korea Herald.

Ograniczenia dotyczące współrzędnych i zdjęć

Ministerstwo Zasobów Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej poinformowało, że komitet sprawdził spełnienie warunków warunkowego zezwolenia na eksport danych, przyznanego 27 lutego. Google przedstawił końcowy raport dotyczący niezbędnych działań 4 listopada.

Firma usunęła współrzędne szerokości i długości geograficznej terytorium Korei Południowej z wersji internetowych i aplikacji mobilnych Google Maps oraz Google Earth. Aby ograniczone informacje nie pojawiły się ponownie, Google opracował specjalny system, który blokuje aktualizacje aplikacji w razie wykrycia zakazanych geodanych.

Google tymczasowo zamazał również na zdjęciach satelitarnych wskazane przez siebie obiekty wojskowe i inne obiekty wrażliwe, w tym na historycznych obrazach Google Earth. Z usługi Street View usunięto zdjęcia takich obiektów oraz dróg w promieniu 50 metrów od ich granic. Firma ma następnie zastąpić istniejące zdjęcia materiałami przetworzonymi przez Narodowy Instytut Informacji Geograficznej Korei Południowej i pozyskanymi za pośrednictwem lokalnego partnera.

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Rola Tmap Mobility

Zgodnie z warunkami zezwolenia Google musi przed przekazaniem danych za granicę korzystać z lokalnego partnera do ich przetwarzania na serwerach w Korei Południowej. Do eksportu dopuszczone są wyłącznie mapy podstawowe i informacje transportowe, w tym sieć drogowa, nazwy dróg, liczba pasów, ograniczenia prędkości oraz geometria dróg.

Według źródeł branżowych Google wybrał Tmap Mobility jako lokalnego partnera. Oczekuje się, że firma zacznie wykorzystywać dane przetworzone przez Tmap na serwerach w Korei Południowej już w 2027 roku. Współpraca obejmie statyczne dane o drogach, budynkach i adresach, ale nie dane osobowe użytkowników Tmap, ich lokalizacje w czasie rzeczywistym, historię wyszukiwania ani trasy podróży.

Władze Korei Południowej oświadczyły, że nadal będą kontrolować eksport danych i działanie systemu reagowania na incydenty. W przypadku poważnych naruszeń zezwolenie Google na eksport może zostać zawieszone lub cofnięte.

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