Google DeepMind zaprezentował AlphaGenome 2 — model sztucznej inteligencji służący do prognozowania, jak warianty genetyczne wpływają na określone typy i stany komórek. Jak informuje The Verge, rozwiązanie ma zapewnić badaczom bardziej szczegółowy wgląd w związek zmian w DNA z przyczynami chorób.

Prognozy dla różnych komórek

Niemal wszystkie komórki ludzkiego organizmu mają takie samo DNA, jednak różne typy komórek aktywują lub dezaktywują różne geny. Te wzorce zmieniają się również w zależności od stanu komórki. Dlatego ten sam wariant genetyczny może mieć różny wpływ, na przykład na komórki mięśnia sercowego, skóry lub układu odpornościowego.

AlphaGenome 2 stworzono właśnie po to, aby uwzględniać takie różnice. Model ma przewidywać skutki wariantów genetycznych dla konkretnych komórek i ich stanów, potencjalnie wykrywając związane z chorobami efekty, które mogą pozostawać niezauważone w szerszych modelach genomu.

Dane ze 100 milionów komórek

Do treningu AlphaGenome 2 wykorzystano ponad 100 milionów profili pojedynczych komórek z 68 tkanek. W DeepMind oświadczono, że model znajduje niemal dwukrotnie więcej wariantów mogących zmieniać ekspresję genów w komórkach niż poprzedni wiodący model firmy.

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Według badacza Google DeepMind Adama Gayoso kluczowym wynikiem jest połączenie danych z ludzkiej genetyki z biologią komórkową. Może to pomóc badaczom w bardziej szczegółowym analizowaniu wariantów genetycznych wykrytych w dużych populacjach oraz w łączeniu ich wpływu na poziomie komórkowym z chorobami.

Szef działu genomiki DeepMind Žiga Avsec zaznaczył, że taka szczegółowość jest ważna dla opracowywania leków, ponieważ leki są ukierunkowane na określone białka i typy komórek. Jednocześnie nowy model wymaga więcej zasobów obliczeniowych niż jego poprzednik AlphaGenome, dlatego obecnie go nie zastępuje.

Google udostępnia AlphaGenome 2 do niekomercyjnych badań za pośrednictwem AlphaGenome API. Dla badaczy komercyjnych firma uruchomiła ograniczony prywatny dostęp.

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