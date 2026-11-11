Google DeepMind представила AlphaGenome 2 — модель штучного інтелекту для прогнозування того, як генетичні варіанти впливають на окремі типи та стани клітин. Як повідомляє The Verge, розробка має дати дослідникам детальніше уявлення про зв’язок змін у ДНК із причинами захворювань.

Прогноз для різних клітин

Майже всі клітини людського організму мають однакову ДНК, але різні типи клітин активують або деактивують різні гени. Ці закономірності також змінюються залежно від стану клітини. Тому той самий генетичний варіант може мати різний ефект, наприклад у клітинах серцевого м’яза, шкіри чи імунної системи.

AlphaGenome 2 створили саме для врахування таких відмінностей. Модель має передбачати наслідки генетичних варіантів для конкретних клітин і їхніх станів, потенційно виявляючи пов’язані з хворобами ефекти, які можуть бути непомітними в ширших моделях геному.

Дані 100 мільйонів клітин

Для навчання AlphaGenome 2 використали понад 100 мільйонів профілів окремих клітин із 68 тканин. У DeepMind заявили, що модель знаходить майже удвічі більше варіантів, здатних змінювати експресію генів у клітинах, ніж попередня передова модель компанії.

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За словами дослідника Google DeepMind Адама Гайосо, ключовим результатом є поєднання даних людської генетики з клітинною біологією. Це може допомогти дослідникам детальніше вивчати генетичні варіанти, виявлені у великих популяціях, та пов’язувати їхній вплив на клітинному рівні із захворюваннями.

Керівник напряму геноміки DeepMind Жіга Авсец зазначив, що така деталізація важлива для розроблення ліків, оскільки препарати націлюють на певні білки та типи клітин. Водночас нова модель потребує більше обчислювальних ресурсів, ніж її попередниця AlphaGenome, тому наразі не замінює її.

Google відкриває AlphaGenome 2 для некомерційних досліджень через AlphaGenome API. Для комерційних дослідників компанія запустила обмежений приватний доступ.

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