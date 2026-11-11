Франция запретила въезд Йосси Дагану, главе регионального совета Самарии на Западном берегу. Об этом Jerusalem Post сообщила со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, французские власти приняли это решение в последние дни. Речь идет о запрете Дагану на въезд во Францию.

Глава регионального совета

Даган возглавляет региональный совет Самарии на Западном берегу. Jerusalem Post также описывает его как руководителя израильского регионального совета на этой территории.

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Необычный шаг

В Jerusalem Post решение французских властей назвали необычным. По данным газеты, ранее не было известно о случаях, когда Франция запрещала въезд главе израильского регионального совета на Западном берегу.

Издание отметило, что эта история развивается.

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