Франція заборонила в’їзд голові регіональної ради Самарії Дагану — Jerusalem Post

Франція заборонила в’їзд Йоссі Дагану, голові регіональної ради Самарії на Західному березі. Про це Jerusalem Post повідомила з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, французька влада ухвалила це рішення останніми днями. Йдеться про заборону Дагану на в’їзд до Франції.

Керівник регіональної ради

Даган очолює регіональну раду Самарії на Західному березі. Jerusalem Post також описує його як керівника ізраїльської регіональної ради на цій території.

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Незвичний крок

У Jerusalem Post назвали рішення французької влади незвичним. За даними газети, раніше не було відомо про випадки, коли Франція забороняла в’їзд керівникові ізраїльської регіональної ради на Західному березі.

Видання зазначило, що ця історія розвивається.

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