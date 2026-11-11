Francja zakazała wjazdu Jossiemu Daganowi, szefowi Rady Regionalnej Samarii na Zachodnim Brzegu. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na dwóch rozmówców zaznajomionych z sytuacją.

Według publikacji francuskie władze podjęły tę decyzję w ostatnich dniach. Chodzi o zakaz wjazdu Dagana do Francji.

Szef rady regionalnej

Dagan stoi na czele Rady Regionalnej Samarii na Zachodnim Brzegu. Jerusalem Post opisuje go również jako szefa izraelskiej rady regionalnej na tym terytorium.

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Nietypowy krok

W Jerusalem Post decyzję francuskich władz nazwano nietypową. Według gazety wcześniej nie były znane przypadki, by Francja zakazała wjazdu szefowi izraelskiej rady regionalnej na Zachodnim Brzegu.

Publikacja zaznaczyła, że sprawa jest rozwojowa.

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