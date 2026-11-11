Турция не пригласила Израиль на климатический саммит COP31 в Анталье. Как сообщает Jerusalem Post, министр окружающей среды Турции и президент конференции Мурат Курум объяснил это действиями Израиля в Газе.

По словам Курума, Турция как страна-хозяйка саммита лидеров не направляла Израилю приглашение. Он заявил, что на конференции будут обсуждаться климат и климатическая справедливость, которые, по его мнению, невозможны без мира.

Глава Палестинского управления качества окружающей среды Заглул Самхан в комментарии The National назвал недопуск Израиля политическим, а не техническим вопросом.

Климатические переговоры и геополитика

Участники переговоров, в которых задействованы почти 200 стран, обсуждают турецкое предложение об увеличении доли электроэнергии в мировом потреблении энергии и возобновлении усилий по отказу от ископаемого топлива. В то же время выступления мировых лидеров на конференции в значительной степени касались геополитических конфликтов.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что после COP30 темп международных климатических усилий снизился. По его словам, мировые лидеры все чаще говорят об оружии и тарифах, а не о выживании будущих поколений.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к срочным действиям из-за климатического кризиса. Он заявил, что медленная реакция международного сообщества поставила мир на разрушительный путь. Согласно упомянутому в материале докладу ООН, мир движется к превышению согласованного в рамках Парижского соглашения порога потепления в 2,7 градуса по Фаренгейту.

Заявления Эрдогана и участие Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также раскритиковал Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе. Он обвинил Израиль в препятствовании поставкам контейнеров для палестинцев, перемещенных из-за конфликта и вынужденных жить в палатках после сильных дождей.

Армия обороны Израиля ранее на этой неделе сообщила, что в Газу доставили 91 тысячу палаток и более 8 200 грузовиков с зимними товарами.

В отличие от Израиля, в саммите принял участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. По сообщению иранского правительства, он использовал встречи на COP31, чтобы высказать претензии Тегерана к Израилю и Соединенным Штатам. Соединенные Штаты на конференции не были представлены.

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