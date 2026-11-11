土耳其没有邀请以色列参加在安塔利亚举行的COP31气候峰会。据《耶路撒冷邮报》报道，土耳其环境部长兼会议主席穆拉特·库鲁姆将此解释为以色列在加沙的行动所致。

库鲁姆表示，作为领导人峰会主办国，土耳其没有向以色列发出邀请。他称，会议将讨论气候和气候正义，而在他看来，没有和平，这些都不可能实现。

巴勒斯坦环境质量局局长扎格卢尔·萨姆汉在接受《The National》采访时称，不让以色列参加是一个政治问题，而非技术问题。

气候谈判与地缘政治

来自近200个国家的谈判代表正在讨论土耳其提出的建议，即提高电力在全球能源消费中的占比，并重启逐步淘汰化石燃料的努力。与此同时，世界领导人在会议上的发言很大程度上涉及地缘政治冲突。

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦表示，COP30之后，国际气候行动的步伐放缓。按他的说法，世界领导人越来越多地谈论武器和关税，而不是后代的生存。

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联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁就气候危机采取紧急行动。他表示，国际社会反应迟缓已使世界走上一条破坏性的道路。根据报道中提到的联合国报告，世界正走向超过《巴黎协定》框架内商定的2.7华氏度升温阈值。

埃尔多安的声明与伊朗的参与

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安也因加沙的人道主义局势批评了以色列。他指责以色列阻碍向因冲突而流离失所、并在暴雨后被迫住在帐篷里的巴勒斯坦人运送集装箱。

以色列国防军本周早些时候表示，已有9.1万顶帐篷和超过8200辆载有冬季物资的卡车运抵加沙。

与以色列不同，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬参加了峰会。伊朗政府称，他利用COP31期间的会晤表达了德黑兰对以色列和美国的不满。美国未派代表参加会议。

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