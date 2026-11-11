Turcja nie zaprosiła Izraela na szczyt klimatyczny COP31 w Antalyi. Jak podaje Jerusalem Post, turecki minister środowiska i przewodniczący konferencji Murat Kurum wyjaśnił to działaniami Izraela w Gazie.

Według Kuruma Turcja, jako kraj gospodarz szczytu przywódców, nie wysłała Izraelowi zaproszenia. Oświadczył, że na konferencji będą omawiane klimat i sprawiedliwość klimatyczna, które jego zdaniem są niemożliwe bez pokoju.

Szef Palestyńskiego Urzędu ds. Jakości Środowiska Zaghloul Samhan w komentarzu dla The National nazwał niedopuszczenie Izraela kwestią polityczną, a nie techniczną.

Negocjacje klimatyczne i geopolityka

Uczestnicy negocjacji, w których bierze udział blisko 200 państw, omawiają turecką propozycję zwiększenia udziału energii elektrycznej w światowym zużyciu energii oraz wznowienia działań na rzecz odejścia od paliw kopalnych. Jednocześnie wystąpienia światowych przywódców na konferencji w dużej mierze dotyczyły konfliktów geopolitycznych.

Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oświadczył, że po COP30 tempo międzynarodowych działań klimatycznych spadło. Według niego światowi przywódcy coraz częściej mówią o broni i cłach, a nie o przetrwaniu przyszłych pokoleń.

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Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał do pilnych działań w związku z kryzysem klimatycznym. Oświadczył, że powolna reakcja społeczności międzynarodowej skierowała świat na niszczycielską drogę. Zgodnie ze wspomnianym w materiale raportem ONZ świat zmierza do przekroczenia uzgodnionego w ramach porozumienia paryskiego progu ocieplenia o 2,7 stopnia Fahrenheita.

Wypowiedzi Erdoğana i udział Iranu

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan również skrytykował Izrael z powodu sytuacji humanitarnej w Gazie. Oskarżył Izrael o utrudnianie dostaw kontenerów dla Palestyńczyków przesiedlonych w wyniku konfliktu i zmuszonych do życia w namiotach po intensywnych deszczach.

Siły Obronne Izraela poinformowały wcześniej w tym tygodniu, że do Gazy dostarczono 91 tysięcy namiotów i ponad 8 200 ciężarówek z artykułami zimowymi.

W przeciwieństwie do Izraela w szczycie uczestniczył prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Według irańskiego rządu wykorzystał on spotkania na COP31 do przedstawienia pretensji Teheranu wobec Izraela i Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie były reprezentowane na konferencji.

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