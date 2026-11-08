Sąd w Paragwaju nakazał aresztowanie usuniętego ze stanowiska prezydenta Santiago Peñi. Sędzia Humberto Otazu zdecydował, że będzie on przetrzymywany w siedzibie Pułku Eskorty Prezydenckiej w Asunción.

Jak podaje Anadolu Agency, decyzję podjęto kilka godzin po tym, jak prokuratura formalnie postawiła byłemu szefowi państwa zarzuty nadużycia zaufania, nielegalnego wzbogacenia się poprzez transakcje we własnym interesie oraz fałszowania dokumentów urzędowych. Peña przez niemal trzy godziny odpowiadał na pytania prokuratorów w Prokuraturze Generalnej, po czym ponownie przekazano go pod straż żandarmerii wojskowej.

Impeachment i zatrzymanie

Peña został zatrzymany późnym wieczorem w piątek w prywatnej rezydencji. Przed domem zgromadzili się protestujący, których policja rozpędziła. Noc spędził pod strażą w siedzibie Pułku Eskorty Prezydenckiej.

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Tego samego dnia Senat usunął Peñę ze stanowiska za niewłaściwe zachowanie na stanowisku i nienależyte wykonywanie obowiązków w związku z działaniami jego administracji podczas kryzysu finansowego.

Upadek Ueno Bank

Kryzys rozpoczął się 3 listopada, gdy Bank Centralny Paragwaju interweniował w Ueno Bank z powodu poważnej niewypłacalności. Po upadku banku zamrożono depozyty 2,94 mln klientów — niemal połowy ludności kraju. Wśród deponentów były ważne instytucje państwowe i fundusze emerytalne, w tym państwowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego.

Według prokuratorów administracja byłego prezydenta zezwalała na lokowanie środków publicznych w prywatnej instytucji finansowej o wysokim ryzyku ponad określone prawem limity bezpieczeństwa. Nowy prezydent Pedro Alliana, były wiceprezydent i członek rządzącej Partii Colorado, rozpoczął pierwszy pełny dzień urzędowania. Jego administracja znajduje się pod presją, aby spełnić obietnice pełnej rekompensaty dla deponentów, ustabilizować system finansowy i odbudować zaufanie publiczne.

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