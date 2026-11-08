巴拉圭一家法院下令拘押被免职的总统圣地亚哥·培尼亚。法官温贝托·奥塔苏裁定将其羁押在亚松森总统卫队团总部。

据阿纳多卢通讯社报道，该决定是在检方正式指控这名前国家元首滥用信任、通过为自身利益进行交易非法致富以及伪造官方文件数小时后作出的。培尼亚在总检察长办公室回答检察官提问近三小时，随后被重新移交给宪兵警察拘押。

弹劾与拘押

培尼亚于周五深夜在一处私人住所被拘押。抗议者聚集在房屋外，被警方驱散。他在总统卫队团总部的看守下度过了一夜。

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同一天，参议院以其在任期间行为不当及履职不当为由罢免了培尼亚，相关指控涉及其政府在金融危机期间的行为。

Ueno Bank倒闭

危机始于11月3日，当时巴拉圭中央银行因Ueno Bank严重资不抵债而对其进行干预。该银行倒闭后，294万名客户的存款被冻结——这几乎相当于该国人口的一半。存款人包括重要的国家机构和养老基金，其中包括国家社会保障研究所。

检方称，前总统的政府允许将公共资金存入一家高风险私人金融机构，超过法律规定的安全限额。新总统佩德罗·阿利亚纳是前副总统，也是执政的科罗拉多党成员，他开始了就任后的第一个完整工作日。他的政府面临压力，须兑现对存款人全额赔偿、稳定金融体系并恢复公众信任的承诺。

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