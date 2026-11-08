В Непале Комитет парламентских слушаний единогласно одобрил четырех кандидатов на должности постоянных судей Верховного суда. Речь идет о Ратне Бахадуре Багчанде, Чандре Бахадуре Саре, Джанаке Пандее и Гокарне Данги, которых Судебный совет рекомендовал из числа судей Высоких судов. Их назначение и принесение присяги должны состояться после праздника Тихар, сообщает Kathmandu Post.

Вопросы к кандидатам

Во время слушаний депутаты спрашивали кандидатов об их судебной практике, возможном влиянии посредников в судах, политическом вмешательстве и жалобах, поданных против них. Парламентарии также поднимали вопросы доступности правосудия и исполнения судебных решений.

Отдельное внимание уделили земельному спору в Тулсипуре, округ Данг, по которому депутаты задавали вопросы Гокарне Данги. Они ссылались на жалобы 87 землевладельцев, которые утверждали, что не получили обещанные 40% земли по соглашению об объединении земельных участков. Они также заявляли об освоении территорий, отведенных для школы, медпункта и дорог. Данги отверг ненадлежащее участие в деле и заявил, что принимал решения в соответствии с конституцией, законами и доказательствами.

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Джанаку Пандея спрашивали о земельном участке в Балуатаре, округ Джхапа, дело по которому было обжаловано в Верховном суде от имени его жены, а также о деле лидера Непальского конгресса Балкришны Кханда о фальшивых бутанских беженцах. Пандей заявил, что поддержал освобождение Кханда под залог, основываясь на имеющихся доказательствах, однако окончательного решения не принимал.

Реформа судебной системы

Главный судья Высокого суда Покхары Ратна Бахадур Багчанд представил программу «Видение 2035». Он предложил усилить роль Верховного суда в работе всей судебной системы и создать механизм взаимодействия судебной и исполнительной властей для исполнения судебных решений. По его словам, судебная система должна не только принимать решения, но и обеспечивать их практическое исполнение.

В Верховном суде Непала остаются пять вакантных должностей судей, однако Судебный совет рекомендовал только четырех претендентов. Возражения относительно процедуры отбора высказали два члена совета и Непальская ассоциация адвокатов: они заявили, что при отборе не был соблюден принцип старшинства.

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