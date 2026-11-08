W Nepalu Komisja Przesłuchań Parlamentarnych jednogłośnie zatwierdziła czterech kandydatów na stanowiska stałych sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi o Ratnę Bahadura Bagchanda, Chandrę Bahadura Sarę, Janaka Pandeya i Gokarnę Dangiego, których Rada Sądownicza rekomendowała spośród sędziów sądów wysokich. Ich nominacja i zaprzysiężenie mają nastąpić po święcie Tihar, informuje Kathmandu Post.

Pytania do kandydatów

Podczas przesłuchań deputowani pytali kandydatów o ich praktykę orzeczniczą, możliwy wpływ pośredników w sądach, ingerencję polityczną oraz skargi wniesione przeciwko nim. Parlamentarzyści poruszali również kwestie dostępności wymiaru sprawiedliwości i wykonywania orzeczeń sądowych.

Szczególną uwagę poświęcono sporowi ziemskiemu w Tulsipurze w dystrykcie Dang, w sprawie którego deputowani zadawali pytania Gokarnie Dangiemu. Deputowani powoływali się na skargi 87 właścicieli ziemskich, którzy twierdzili, że nie otrzymali obiecanych 40% ziemi na mocy umowy o scaleniu działek. Twierdzili również, że zagospodarowano tereny przeznaczone pod szkołę, punkt medyczny i drogi. Dangi zaprzeczył niewłaściwemu udziałowi w sprawie i powiedział, że podejmował decyzje zgodnie z konstytucją, ustawami i dowodami.

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Janaka Pandeya pytano o działkę w Baluwatarze w dystrykcie Jhapa, której sprawa została zaskarżona do Sądu Najwyższego w imieniu jego żony, a także o sprawę lidera Nepalskiego Kongresu Balkrishny Khanda dotyczącą fałszywych bhutańskich uchodźców. Pandey powiedział, że poparł zwolnienie Khanda za kaucją na podstawie dostępnych dowodów, lecz nie podjął ostatecznej decyzji.

Reforma systemu sądownictwa

Główny sędzia Sądu Wysokiego w Pokharze Ratna Bahadur Bagchand przedstawił program „Wizja 2035”. Zaproponował wzmocnienie roli Sądu Najwyższego w pracy całego systemu sądownictwa oraz utworzenie mechanizmu współdziałania władzy sądowniczej i wykonawczej w celu wykonywania orzeczeń sądowych. Jak powiedział, system sądownictwa powinien nie tylko wydawać decyzje, lecz także zapewniać ich praktyczne wykonanie.

W Sądzie Najwyższym Nepalu pozostaje pięć wakatów sędziowskich, jednak Rada Sądownicza rekomendowała tylko czterech kandydatów. Zastrzeżenia wobec procedury wyboru zgłosili dwaj członkowie rady oraz Nepalskie Stowarzyszenie Adwokatów: stwierdzili, że podczas selekcji nie przestrzegano zasady starszeństwa.

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