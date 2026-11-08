尼泊尔批准四名最高法院候选人——《加德满都邮报》

尼泊尔议会听证委员会一致批准了四名最高法院常任法官候选人。他们分别是拉特纳·巴哈杜尔·巴格昌德、钱德拉·巴哈杜尔·萨拉、贾纳克·潘迪和戈卡尔纳·丹吉，司法委员会从高等法院法官中推荐了他们。据《加德满都邮报》报道，他们的任命和宣誓就职预计将在提哈尔节后举行。

对候选人的提问

在听证期间，议员们询问候选人的司法实践、法院中中间人可能产生的影响、政治干预以及针对他们提出的投诉。议员们还提出了司法可及性和法院裁决执行的问题。

议员们特别关注丹格县图尔西普尔的一起土地纠纷，并就此向戈卡尔纳·丹吉提问。议员们援引87名土地所有者的投诉，这些人声称根据土地整合协议，他们未获得承诺的40%土地。他们还称，为学校、医疗点和道路划拨的区域遭到开发。丹吉否认在该案中有不当参与，并表示自己依据宪法、法律和证据作出裁决。

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贾纳克·潘迪被问及位于贾帕县巴卢瓦塔尔的一块土地，该案以其妻子的名义上诉至最高法院；他还被问及尼泊尔大会党领导人巴尔克里希纳·坎德涉及伪造不丹难民的案件。潘迪表示，他基于现有证据支持让坎德保释，但并未作出最终决定。

司法体系改革

博卡拉高等法院首席法官拉特纳·巴哈杜尔·巴格昌德提出了“2035愿景”计划。他建议加强最高法院在整个司法体系运作中的作用，并建立司法机关与行政机关之间的互动机制，以执行法院裁决。他表示，司法体系不仅应作出裁决，还应确保裁决得到实际执行。

尼泊尔最高法院仍有五个法官职位空缺，但司法委员会仅推荐了四名候选人。两名委员会成员和尼泊尔律师协会对遴选程序提出异议：他们表示，遴选过程中未遵守资历优先原则。

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