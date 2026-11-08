韩国正在考虑将取消塑料包裹式标签的要求扩大至进口瓶装矿泉水。气候、能源与环境部与水进口商举行会议，以了解他们对改用无此类标签瓶子的看法，《韩国先驱报》报道。

与进口商磋商

该部门表示，此次会议是与行业代表定期磋商的一部分，期间讨论了若干问题。尚未就将该规定扩大至进口产品作出最终决定。

目前，这项要求适用于在韩国生产的矿泉水，并于1月1日生效。此前印在塑料标签上的信息被置于瓶盖上的二维码中。零售商也可以在为顾客结账时扫描这些二维码。

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本地生产商的立场

本地生产商认为，现行规定使他们在商店货架上处于不利地位，因为进口水仍可带标签销售。生产济州三多水的Jeju Province Development Corp.总裁金度勇表示，改用无标签瓶后，消费者需要更多时间才能找到品牌。他还表示，公司打算要求当局对进口产品实施同样的要求。

对于在商店按瓶销售的产品，政府规定了一年的过渡期，因为部分零售商需要时间调整收银系统。该部门估计，针对国内生产的规定每年可减少约2270吨塑料垃圾。这一计算基于2024年韩国生产约52亿瓶矿泉水的数据。

据韩联社报道，进口产品在韩国瓶装矿泉水市场中所占份额为个位数。截至2024年9月，韩国共有63家矿泉水生产商和107家进口商。同时，该要求不适用于混合饮料，其中包括一些添加矿物质的水。

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