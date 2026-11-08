Korea Południowa rozważa rozszerzenie wymogu braku plastikowych etykiet owijkowych na importowaną butelkowaną wodę mineralną. Ministerstwo Klimatu, Energii i Środowiska przeprowadziło spotkanie z importerami wody, aby poznać ich stanowisko w sprawie przejścia na butelki bez takich etykiet, podaje Korea Herald.

Konsultacje z importerami

Ministerstwo określiło spotkanie jako część regularnych konsultacji z przedstawicielami branży, podczas których omówiono kilka kwestii. Ostateczna decyzja o rozszerzeniu zasady na produkty importowane nie została jeszcze podjęta.

Wymóg obecnie dotyczy wody mineralnej produkowanej w kraju i wszedł w życie 1 stycznia. Informacje, które wcześniej drukowano na plastikowej etykiecie, umieszczane są w kodzie QR na nakrętce butelki. Detaliści mogą również skanować te kody podczas obsługi płatności klientów.

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Stanowisko lokalnych producentów

Lokalni producenci uważają, że obecne przepisy stawiają ich w niekorzystnej sytuacji na sklepowych półkach, ponieważ importowana woda wciąż może być sprzedawana z etykietami. Kim Do-yong, prezes Jeju Province Development Corp., która produkuje wodę Jeju Samdasoo, oświadczył, że po przejściu na butelki bez etykiet klienci potrzebują więcej czasu, aby znaleźć markę. Poinformował również o zamiarze zwrócenia się do władz o zastosowanie takich samych wymogów wobec produktów importowanych.

W przypadku butelek sprzedawanych pojedynczo w sklepach rząd przewidział roczny okres przejściowy, ponieważ część detalistów potrzebuje czasu na dostosowanie systemów kasowych. Według szacunków ministerstwa zasada dotycząca produkcji krajowej może co roku zmniejszać ilość odpadów plastikowych o około 2270 ton. Obliczenia opierają się na danych dotyczących około 5,2 mld butelek wody mineralnej wyprodukowanych w kraju w 2024 roku.

Według Yonhap import stanowi jednocyfrowy udział w rynku butelkowanej wody mineralnej w Korei Południowej. Według stanu na wrzesień 2024 roku w kraju było 63 producentów wody mineralnej i 107 importerów. Jednocześnie wymóg nie dotyczy napojów mieszanych, do których zaliczają się niektóre rodzaje wody z dodatkiem minerałów.

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