法国东北部科尔马附近的考古学家发现了一处小型5世纪墓地，其中可能埋葬着两名日耳曼首领或雇佣兵。遗址内还发现了两匹配有马具的马匹墓葬。Live Science报道。

5世纪墓地

这处墓葬群位于莱茵河数英里之外，如今莱茵河是法国与德国之间的边界。此前，这一地点曾存在一处可追溯至1至3世纪的高卢-罗马定居点。发掘期间，研究人员还发现了房屋遗迹、炉灶、水井和手工业区域。

这处墓地大约在公元450年至500年间使用。考古学家发掘了11座成人墓、3座儿童墓葬和2座马匹墓葬。此类5世纪日耳曼定居点和墓地发现不多，因此该遗址或可提供更多有关西罗马帝国衰落后边境社区变化的信息。

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武器与创伤痕迹

两座男性墓葬因随葬品丰富而格外引人注目。其中发现了一把带有部分保存下来的木制剑鞘的剑、一面盾牌、一支标枪和一把斯克拉马萨克斯刀——一种饰有黄金和石榴石部件的日耳曼短剑。考古学家认为，这类物品组合是日耳曼首领或雇佣兵墓葬的典型特征。

在两座女性墓葬中，发现了鸟形银制胸针、玻璃珠项链和一把骨梳。这可能表明被葬女性具有较高地位。

数人的骨骼上记录到了创伤迹象。其中两人有未见愈合痕迹的刺伤，研究人员认为这可能表明其迅速死于暴力。另有一名男子的右膝骨骼完全愈合在一起，这可能使他无法弯曲腿部。考古学家计划进一步研究这些遗骸，以查明这些损伤是否可能是在冲突中造成的。

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