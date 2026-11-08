Археологи возле Кольмара на северо-востоке Франции обнаружили небольшое кладбище V века, где могли быть похоронены двое германских вождей или наемников. На территории также нашли захоронения двух лошадей с конской упряжью. О находке сообщает Live Science.

Кладбище V века

Погребальный комплекс расположен в нескольких милях от Рейна, который сейчас является границей между Францией и Германией. Ранее на этом участке существовало галло-римское поселение, датируемое I–III веками. Во время раскопок исследователи также обнаружили остатки домов, очаги, колодцы и ремесленные зоны.

Кладбище использовалось примерно между 450 и 500 годами нашей эры. Археологи раскопали 11 могил взрослых, три детских захоронения и два захоронения лошадей. Таких германских поселений и кладбищ V века найдено немного, поэтому памятник может дать больше сведений об изменениях в приграничных сообществах после упадка Западной Римской империи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оружие и следы травм

Два мужских захоронения выделялись богатым инвентарем. В них нашли меч с частично сохранившимися деревянными ножнами, щит, дротик и скрамасакс — германский короткий меч, украшенный золотой деталью с гранатом. По оценке археологов, такой набор вещей характерен для захоронений германских вождей или наемников.

В двух женских захоронениях обнаружили серебряные фибулы в форме птиц, ожерелья из стеклянных бусин и костяной гребень. Это может свидетельствовать о высоком статусе похороненных женщин.

На костях нескольких людей зафиксировали признаки травм. Двое получили колотые ранения без следов заживления, что, по оценке исследователей, может указывать на быструю насильственную смерть. У еще одного мужчины кости правого колена полностью срослись, что, вероятно, не позволяло ему сгибать ногу. Археологи планируют дальнейшее исследование останков, чтобы выяснить, могли ли эти повреждения быть получены во время конфликта.

Читай нас в