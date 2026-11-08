В Пакистане партии правящей коалиции официально представили кандидатуры в предлагаемый парламентский комитет по избирательной реформе. Представители оппозиции пока не предоставили своих кандидатов, сообщает Dawn.

Министр по делам парламента Тарик Фазал Чаудри заявил, что получил списки от партий коалиции, в том числе от Пакистанской народной партии (PPP). По его словам, комитет будет состоять из 30 членов Национальной ассамблеи и Сената, а места распределят пропорционально представительству партий в обеих палатах парламента.

Распределение мест

Согласно формуле, которую привел Чаудри, PPP получит семь мест, а Пакистанская мусульманская лига — Наваз (PML-N) — десять. При этом он отметил, что PML-N может уступить часть мест, чтобы обеспечить представительство небольших партий.

Чаудри также сообщил, что PML-N уже отобрала кандидатов, однако передаст их имена в секретариат Национальной ассамблеи только после окончательного одобрения руководством партии. По его словам, окончательное решение по именам членов комитета примут премьер-министр и вице-премьер после консультаций с оппозицией, партнерами по коалиции и парламентскими лидерами.

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Относительно распределения мест в Сенате Чаудри ранее заявлял, что PML-N, PPP и Движение за справедливость Пакистана (PTI) получат по два места. По одному месту, по его словам, должны получить Национальная партия Авами (ANP), Народная партия Белуджистана (BAP), Национальная партия и JUI-F.

Позиция оппозиции

PTI выступила против предложенного состава комитета. Чаудри сказал, что обращался к главному парламентскому организатору PTI Амиру Догару с просьбой предоставить список кандидатов, но тот попросил времени. JUI-F также пока не представила своих кандидатов.

Секретарь PTI по вопросам информации Шейх Вакас Акрам заявил, что партия серьезно относится к избирательной реформе, однако сомневается в намерениях правительства. По его словам, правительство хочет включить в комитет пятерых представителей оппозиции, и такого представительства будет недостаточно для продвижения предложений PTI.

PTI стремится внедрить электронные машины для голосования и механизм, который сделает фальсификации выборов невозможными. Акрам сообщил, что парламентский и основной комитеты партии должны собраться в течение двух-трех дней, чтобы принять решение об участии в работе нового органа.

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