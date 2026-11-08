巴基斯坦执政联盟各党已正式向拟议成立的议会选举改革委员会提交候选人提名。反对派代表尚未提交其提名人选，据《黎明报》报道。

议会事务部长塔里克·法扎尔·乔杜里表示，他已收到包括巴基斯坦人民党（PPP）在内的联盟各党提交的名单。他说，该委员会将由国民议会和参议院的30名成员组成，席位将根据各党在议会两院的代表比例分配。

席位分配

根据乔杜里提出的方案，PPP将获得7个席位，巴基斯坦穆斯林联盟—纳瓦兹派（PML-N）将获得10个席位。同时，他指出，PML-N可能让出部分席位，以确保小党获得代表权。

乔杜里还表示，PML-N已经选定候选人，但只有在获得党领导层最终批准后，才会将其姓名提交给国民议会秘书处。他说，在与反对派、联盟伙伴和议会领导人协商后，委员会成员名单的最终决定将由总理和副总理作出。

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关于参议院席位分配，乔杜里此前表示，PML-N、PPP和巴基斯坦正义运动党（PTI）将各获得两个席位。他说，阿瓦米民族党（ANP）、俾路支斯坦人民党（BAP）、民族党和JUI-F将各获得一个席位。

反对派立场

PTI反对拟议的委员会组成。乔杜里表示，他曾要求PTI首席议会组织者阿米尔·多加尔提供候选人名单，但多加尔请求更多时间。JUI-F也尚未提交其候选人提名。

PTI信息事务书记谢赫·瓦卡斯·阿克拉姆表示，该党认真对待选举改革，但对政府的意图表示怀疑。他说，政府希望在委员会中纳入5名反对派代表，而这样的代表比例不足以推进PTI的提案。

PTI希望引入电子投票机以及一种能够使选举舞弊无法发生的机制。阿克拉姆表示，该党的议会委员会和核心委员会将在两到三天内召开会议，以决定是否参与新机构的工作。

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