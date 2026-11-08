W Pakistanie partie rządzącej koalicji oficjalnie zgłosiły kandydatury do proponowanej parlamentarnej komisji ds. reformy wyborczej. Przedstawiciele opozycji nie przedstawili jeszcze swoich nominowanych, informuje Dawn.

Minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhry oświadczył, że otrzymał listy od partii koalicyjnych, w tym Pakistańskiej Partii Ludowej (PPP). Według niego komisja będzie składać się z 30 członków Zgromadzenia Narodowego i Senatu, a miejsca zostaną rozdzielone proporcjonalnie do reprezentacji partii w obu izbach parlamentu.

Podział miejsc

Zgodnie z formułą przedstawioną przez Chaudhry’ego PPP otrzyma siedem miejsc, a Pakistańska Liga Muzułmańska — Nawaz (PML-N) — dziesięć. Jednocześnie zaznaczył, że PML-N może zrezygnować z części miejsc, aby zapewnić reprezentację mniejszym partiom.

Chaudhry poinformował również, że PML-N wybrała już kandydatów, jednak przekaże ich nazwiska do sekretariatu Zgromadzenia Narodowego dopiero po ostatecznym zatwierdzeniu przez kierownictwo partii. Według niego ostateczną decyzję w sprawie nazwisk członków komisji podejmą premier i wicepremier po konsultacjach z opozycją, partnerami koalicyjnymi i liderami parlamentarnymi.

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W sprawie podziału miejsc w Senacie Chaudhry wcześniej oświadczył, że PML-N, PPP i Ruch na rzecz Sprawiedliwości Pakistanu (PTI) otrzymają po dwa miejsca. Po jednym miejscu, jak powiedział, mają otrzymać Narodowa Partia Awami (ANP), Partia Ludowa Beludżystanu (BAP), Partia Narodowa oraz JUI-F.

Stanowisko opozycji

PTI sprzeciwiła się proponowanemu składowi komisji. Chaudhry powiedział, że zwrócił się do głównego organizatora parlamentarnego PTI Amira Dogara z prośbą o przedstawienie listy kandydatów, lecz Dogar poprosił o czas. JUI-F również nie zgłosiła jeszcze swoich kandydatur.

Sekretarz PTI ds. informacji Sheikh Waqas Akram oświadczył, że partia poważnie traktuje reformę wyborczą, ale wątpi w intencje rządu. Według niego rząd chce włączyć do komisji pięciu przedstawicieli opozycji, a taka reprezentacja będzie niewystarczająca do forsowania propozycji PTI.

PTI dąży do wprowadzenia elektronicznych maszyn do głosowania oraz mechanizmu, który uniemożliwi fałszowanie wyborów. Akram poinformował, że parlamentarny i główny komitet partii mają zebrać się w ciągu dwóch–trzech dni, aby podjąć decyzję w sprawie udziału w pracach nowego organu.

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