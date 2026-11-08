В Непале государственные учреждения и торговцы заявили о достаточных запасах сахара, риса, бобовых и растительного масла в преддверии фестиваля Тихар. В то же время в стране сохраняется дефицит сжиженного нефтяного газа (LPG), сообщает Kathmandu Post.

Запасы сахара и субсидированные продажи

По данным Salt Trading Corporation, ежемесячный спрос Непала на сахар составляет 20–25 тысяч тонн, а в период фестивалей Дашайн, Тихар и Чхатх возрастает примерно до 30 тысяч тонн. Годовой спрос оценивается в 300 тысяч тонн: около 200 тысяч тонн обеспечивает внутреннее производство, а остальное страна импортирует.

Salt Trading Corporation располагает примерно 11 700 тоннами сахара и закупила еще 12 тысяч тонн у местных производителей. Правительство установило для корпорации срок до 20 октября для импорта 25 тысяч тонн сахара к праздничному сезону, однако она ввезла около 16 тысяч тонн. Представитель корпорации Кумар Раджбанши заявил, что запасов на Тихар достаточно, а срок для дальнейшего импорта следует продлить.

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Перед праздниками власти открыли 38 субсидированных торговых точек по всей стране, где сахар продается по 100 непальских рупий за килограмм. Государственная Food Management and Trading Company Limited имеет в запасе около 1 250 тонн сахара и продает его по 109 рупий за килограмм в Катманду и через торговые точки в других частях страны. По словам представителей торговли, обычная цена составляет около 110 рупий, хотя сахар, ввезенный не через государственные структуры, продается по 120–135 рупий за килограмм.

Проблемы с LPG не исчезают

Дефицит LPG, начавшийся в феврале, по-прежнему сказывается на потребителях. Президент Nepal LP Gas Industry Association Диван Чанд связал ситуацию с сокращением импорта и предупредил, что с понижением температуры спрос на газ будет расти из-за более активного использования обогревателей и водонагревателей.

В Nepal Oil Corporation утверждают, что объемы импорта для Тихара достаточны, а нехватка в отдельных районах возникает из-за задержек с доставкой баллонов дилерам. По словам представителя корпорации Маноджа Тхакура, в течение последних двух дней было загружено 149 и 137 газовых цистерн соответственно.

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