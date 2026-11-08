W Nepalu instytucje państwowe i handlowcy poinformowali o wystarczających zapasach cukru, ryżu, roślin strączkowych i oleju roślinnego przed festiwalem Tihar. Jednocześnie w kraju nadal występuje niedobór skroplonego gazu naftowego (LPG), informuje Kathmandu Post.

Zapasy cukru i sprzedaż subsydiowana

Według Salt Trading Corporation miesięczny popyt Nepalu na cukier wynosi 20–25 tys. ton, a w okresie festiwali Daszain, Tihar i Ćhath rośnie do około 30 tys. ton. Roczny popyt szacowany jest na 300 tys. ton: około 200 tys. ton zapewnia produkcja krajowa, a pozostałą część kraj importuje.

Salt Trading Corporation ma około 11 700 ton cukru i kupiła kolejne 12 tys. ton od lokalnych producentów. Rząd wyznaczył korporacji termin do 20 października na import 25 tys. ton cukru na sezon świąteczny, jednak sprowadziła ona około 16 tys. ton. Przedstawiciel korporacji Kumar Rajbanshi oświadczył, że zapasy na Tihar są wystarczające, a termin dalszego importu powinien zostać przedłużony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przed świętami władze otworzyły 38 subsydiowanych punktów sprzedaży w całym kraju, gdzie cukier jest sprzedawany po 100 rupii nepalskich za kilogram. Państwowa Food Management and Trading Company Limited ma w zapasie około 1 250 ton cukru i sprzedaje go po 109 rupii za kilogram w Katmandu oraz przez punkty sprzedaży w innych częściach kraju. Według przedstawicieli handlu zwykła cena wynosi około 110 rupii, choć cukier sprowadzany poza strukturami państwowymi jest sprzedawany po 120–135 rupii za kilogram.

Problemy z LPG nie ustępują

Niedobór LPG, który rozpoczął się w lutym, nadal dotyka konsumentów. Prezes Nepal LP Gas Industry Association Diwan Chand powiązał sytuację ze zmniejszeniem importu i ostrzegł, że wraz ze spadkiem temperatury popyt na gaz wzrośnie z powodu intensywniejszego używania grzejników i podgrzewaczy wody.

W Nepal Oil Corporation twierdzą, że wielkość importu na Tihar jest wystarczająca, a niedobory w niektórych rejonach wynikają z opóźnień w dostarczaniu butli dealerom. Według przedstawiciela korporacji Manoja Thakura w ciągu ostatnich dwóch dni załadowano odpowiednio 149 i 137 cystern z gazem.

Czytaj nas na