尼泊尔政府机构和贸易商表示，在蒂哈尔节前，糖、大米、豆类和植物油库存充足。与此同时，该国液化石油气（LPG）短缺仍在持续，《加德满都邮报》报道。

糖库存与补贴销售

据盐业贸易公司称，尼泊尔每月对糖的需求量为2万至2.5万吨，在达赛节、蒂哈尔节和恰特节期间增至约3万吨。年需求量估计为30万吨：其中约20万吨由国内生产供应，其余部分由该国进口。

盐业贸易公司拥有约1.17万吨糖，并从当地生产商处额外采购了1.2万吨。政府为该公司设定了10月20日的期限，要求其为节日季进口2.5万吨糖，但该公司仅进口了约1.6万吨。公司代表库马尔·拉杰班希表示，蒂哈尔节的库存足够，进一步进口的期限应予延长。

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节日前，当局在全国开设了38个补贴销售点，糖的售价为每公斤100尼泊尔卢比。国有食品管理与贸易有限公司库存约有1250吨糖，并在加德满都及通过该国其他地区的销售点以每公斤109卢比的价格销售。贸易代表表示，常规价格约为110卢比，不过并非通过政府机构进口的糖售价为每公斤120至135卢比。

LPG问题持续存在

始于2月的LPG短缺仍在影响消费者。尼泊尔液化石油气行业协会主席迪万·昌德将这一情况与进口减少联系起来，并警告称，随着气温下降，因更频繁使用取暖器和热水器，对燃气的需求将会上升。

尼泊尔石油公司称，蒂哈尔节期间的进口量充足，部分地区的短缺是由于向经销商运送气瓶延误所致。该公司代表马诺杰·塔库尔表示，过去两天分别装载了149辆和137辆燃气罐车。

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