伊朗提议最早在两天内恢复和平谈判，将此前提出的七天期限缩短。该提议要求华盛顿在谈判开始前满足德黑兰提出的一系列条件，《耶路撒冷邮报》报道。

德黑兰的条件

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃称，这一提议是现有方案中最合理的。根据他的说法，美国必须在谈判开始前停止敌对行动、取消制裁并解除海上封锁。

巴加埃称美国制裁非法，并表示德黑兰还要求结束所有战线上的战争。他是在回应美国国务卿马尔科·鲁比奥的评论，后者称伊朗的一些条件不可接受且荒谬。

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美国立场与贸易

在前往法国参加七国集团外长会议前，鲁比奥对记者表示，他没有收到谈判取得进展的消息。他指出，数个国家仍在与伊朗保持接触并提出不同想法，但他不认为双方接近取得突破。

这位美国国务卿还表示，总统唐纳德·特朗普仍倾向于通过外交方式解决问题，但伊朗的要求仍是达成协议的重大障碍。鲁比奥补充说，如果美国部队或该地区航运面临威胁，华盛顿将采取行动。

巴加埃还评论了有关美国向伊拉克施压、要求其关闭与伊朗大部分边境的报道。他表示，这不应影响德黑兰与巴格达之间的双边关系，并称美国旨在限制伊朗陆路贸易的军事特遣队是一种转移注意力的手段。

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