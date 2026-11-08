Умер экс-президент Азад-Джамму и Кашмира Раджа Зулькарнайн — Dawn

Бывший президент Азад-Джамму и Кашмира Раджа Мухаммад Зулькарнайн Хан умер в больнице в Исламабаде после непродолжительной болезни. Ему было 93 года, сообщает Dawn.

Власти Азад-Джамму и Кашмира объявили воскресенье днем официального траура. Флаг АДЖК должен быть приспущен, а похороны политика с государственными почестями запланированы в его родном городе Касгума в округе Бхимбер после погребальной молитвы в 11:00.

Политическая карьера

Раджа Зулькарнайн родился 15 марта 1933 года. В политику он пришел в 1960–1961 годах как соратник бывшего президента Азад-Джамму и Кашмира К. Х. Хуршида. В 1962 году, когда Хуршид основал Jammu Kashmir Liberation League, Зулькарнайна назначили генеральным секретарем-основателем этой партии.

Перед первыми всеобщими выборами по парламентской системе в 1975 году он вступил в Пакистанскую народную партию и был избран в Законодательную ассамблею от Самахни. Позднее политик присоединился к Muslim Conference, победил на выборах 1985 года от Бхимбера и в течение пяти лет работал в кабинете Сардара Сикандара Хаята.

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В 1991 году Зулькарнайн вернулся в ассамблею и еще пять лет был членом кабинета Сардара Абдула Каюма Хана. В 1996 году его избрали в Совет Азад-Джамму и Кашмира.

Президентство и соболезнования

В августе 2006 года Muslim Conference избрала Раджу Зулькарнайна президентом Азад-Джамму и Кашмира. Он занимал эту должность до августа 2011 года.

В апреле 2026 года делегация Пакистанской мусульманской лиги Наваза пригласила его присоединиться к партии. В следующем месяце сын политика Бабар Али Зулькарнайн объявил о решении отца вступить в PML-N на публичном собрании в Бхимбере и был назначен вице-президентом партии.

Спикер Законодательной ассамблеи Азад-Джамму и Кашмира Чаудри Тарик Фарук назвал смерть Зулькарнайна большой потерей для политических, парламентских и общественных кругов Джамму и Кашмира. Бывший премьер-министр Азад-Джамму и Кашмира Сардар Танвир Ильяс также выразил соболезнования в связи со смертью политика.

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