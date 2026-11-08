前自由查谟和克什米尔总统拉贾·祖尔卡奈因去世——《黎明报》

前自由查谟和克什米尔总统拉贾·穆罕默德·祖尔卡奈因·汗在伊斯兰堡一家医院因短暂患病去世，享年93岁，《黎明报》报道。

自由查谟和克什米尔当局宣布星期日为官方哀悼日。AJK旗帜将降半旗，政治人物的葬礼将于11:00举行殡礼祈祷后在其家乡、比姆贝尔地区的卡斯古马举行，并享有国葬礼遇。

政治生涯

拉贾·祖尔卡奈因于1933年3月15日出生。他于1960年至1961年间作为前自由查谟和克什米尔总统K. H. 胡尔希德的同僚进入政界。1962年，胡尔希德成立查谟克什米尔解放联盟时，祖尔卡奈因被任命为该党的创始秘书长。

在1975年议会制下首次大选前，他加入巴基斯坦人民党，并从萨马赫尼当选立法议会议员。后来，这名政治人物加入穆斯林会议党，从比姆贝尔赢得1985年选举，并在萨达尔·锡坎达尔·哈亚特的内阁任职五年。

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1991年，祖尔卡奈因重返议会，并在萨达尔·阿卜杜勒·卡尤姆·汗的内阁中又担任了五年成员。1996年，他当选自由查谟和克什米尔委员会成员。

总统任期与哀悼

2006年8月，穆斯林会议党选举拉贾·祖尔卡奈因为自由查谟和克什米尔总统。他担任这一职务至2011年8月。

2026年4月，巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）代表团邀请他加入该党。次月，这名政治人物的儿子巴巴尔·阿里·祖尔卡奈因在比姆贝尔的一次公开集会上宣布其父亲决定加入PML-N，并被任命为该党副主席。

自由查谟和克什米尔立法议会议长乔杜里·塔里克·法鲁克称，祖尔卡奈因的去世是查谟和克什米尔政界、议会界和公众领域的重大损失。前自由查谟和克什米尔总理萨达尔·坦维尔·伊利亚斯也就这名政治人物去世表示哀悼。

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