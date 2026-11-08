土耳其西南部穆拉省伊基兹柯伊村的居民呼吁COP31气候峰会与会者访问阿克贝伦森林区，亲眼了解数十年褐煤开采造成的后果。当地民选官员内吉拉·伊什克表示，将在安塔利亚聚集的各国元首和联合国代表应当访问她位于煤矿附近的社区，据《塞浦路斯邮报》报道。

联合国气候变化大会将于周一在安塔利亚开幕，并持续至11月20日。其议题之一预计将是向更清洁能源转型。土耳其提议商定一项提高电气化水平的自愿目标，但如果电力并非由低碳能源生产，这不会减少排放。

采矿与能源

根据智库Ember的数据，煤炭去年是土耳其最大的发电来源，占比为34%。阿克贝伦地区的开采为耶尼柯伊和凯梅尔柯伊发电厂供应燃料，两座电厂合计发电量略高于该国电力的2%。

反对扩大开采的居民和环保活动人士称，相关作业正在摧毁森林，并威胁橄榄园、农地和当地社区。内吉拉·伊什克表示，她的房屋距离矿区数百米，矿区因数十年来的扩张而逐渐逼近。

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拘留与司法案件

内吉拉·伊什克的女儿、26岁的埃斯拉在抗议计划为采矿征收土地后，被审前羁押42天。7月，法院以抗拒官员罪判处她两年监禁；在上诉裁决作出前，她仍处于自由状态。

人权观察在10月的一份报告中表示，土耳其当局在阿克贝伦及该国其他地区任意拘留和起诉环保抗议者。该人权组织还表示，非暴力行动遭到强制驱散。土耳其政府称，当示威活动非法或威胁公共秩序时，警方会进行干预。

能源部长阿尔帕斯兰·拜拉克塔尔向外国媒体表示，土耳其正在努力实现向更清洁能源的公正转型，但由于数千人在矿山就业，这一过程十分困难。他表示，安卡拉计划到2040年实现10吉瓦核电装机容量。

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