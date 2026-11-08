Жители деревни Икизкей в юго-западной турецкой провинции Мугла призвали участников климатического саммита COP31 посетить район леса Акбелен, чтобы своими глазами увидеть последствия многолетней добычи лигнита. Местная выборная чиновница Неджла Ишик заявила, что главы государств и представители ООН, которые соберутся в Анталье, должны посетить ее общину неподалеку от угольной шахты, сообщает Cyprus Mail.

Конференция ООН по изменению климата начнется в понедельник в Анталье и продлится до 20 ноября. Одной из ее тем должен стать переход к более чистой энергетике. Турция предлагает согласовать добровольную цель по увеличению электрификации, однако это не сократит выбросы, если электроэнергия не будет производиться из низкоуглеродных источников.

Добыча и энергетика

По данным аналитического центра Ember, в прошлом году уголь был крупнейшим источником производства электроэнергии в Турции, его доля составила 34%. Добыча в районе Акбелена снабжает топливом электростанции Йеникёй и Кемеркёй, которые вместе производят чуть более 2% электроэнергии страны.

Жители и экологические активисты, выступающие против расширения добычи, утверждают, что работы уничтожают лес и угрожают оливковым рощам, сельскохозяйственным землям и местным общинам. По словам Неджлы Ишик, ее дом расположен в нескольких сотнях метров от шахты, которая постепенно приближалась вследствие расширения на протяжении десятилетий.

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Задержания и судебные дела

Дочь Неджлы Ишик, 26-летняя Эсра, провела 42 дня под стражей до суда после протеста против запланированного отчуждения земель для добычи. В июле суд приговорил ее к двум годам лишения свободы за сопротивление должностным лицам; она остается на свободе до решения по апелляции.

Human Rights Watch в октябрьском докладе заявила, что турецкие власти произвольно задерживали и преследовали экологических протестующих в Акбелене и других регионах страны. Правозащитная организация также заявила о принудительном разгоне ненасильственных акций. Правительство Турции утверждает, что полиция вмешивается, когда демонстрации являются незаконными или угрожают общественному порядку.

Министр энергетики Альпарслан Байрактар заявил иностранным СМИ, что Турция работает над справедливым переходом к более чистой энергетике, однако это сложно из-за занятости тысяч людей в шахтах. По его словам, Анкара планирует к 2040 году достичь 10 гигаватт мощности атомной генерации.

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