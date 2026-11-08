Zmarł były prezydent Azad Dżammu i Kaszmiru Radża Zulkarnajn — Dawn

Były prezydent Azad Dżammu i Kaszmiru Radża Muhammad Zulkarnajn Chan zmarł w szpitalu w Islamabadzie po krótkiej chorobie. Miał 93 lata, informuje Dawn.

Władze Azad Dżammu i Kaszmiru ogłosiły niedzielę dniem oficjalnej żałoby. Flaga AJK ma zostać opuszczona do połowy masztu, a pogrzeb polityka z honorami państwowymi zaplanowano w jego rodzinnym mieście Kasguma w dystrykcie Bhimber po modlitwie pogrzebowej o godz. 11:00.

Kariera polityczna

Radża Zulkarnajn urodził się 15 marca 1933 roku. Do polityki wszedł w latach 1960–1961 jako współpracownik byłego prezydenta Azad Dżammu i Kaszmiru K. H. Churszida. W 1962 roku, gdy Churszid założył Jammu Kashmir Liberation League, Zulkarnajn został mianowany założycielskim sekretarzem generalnym tej partii.

Przed pierwszymi wyborami powszechnymi w systemie parlamentarnym w 1975 roku wstąpił do Pakistańskiej Partii Ludowej i został wybrany do Zgromadzenia Ustawodawczego z Samahni. Później polityk dołączył do Muslim Conference, wygrał wybory w 1985 roku z Bhimberu i przez pięć lat pracował w gabinecie Sardara Sikandara Hayata.

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W 1991 roku Zulkarnajn wrócił do zgromadzenia i przez kolejne pięć lat był członkiem gabinetu Sardara Abdula Kajuma Chana. W 1996 roku został wybrany do Rady Azad Dżammu i Kaszmiru.

Prezydentura i kondolencje

W sierpniu 2006 roku Muslim Conference wybrała Radżę Zulkarnajna na prezydenta Azad Dżammu i Kaszmiru. Pełnił to stanowisko do sierpnia 2011 roku.

W kwietniu 2026 roku delegacja Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaza zaprosiła go do dołączenia do partii. W następnym miesiącu syn polityka, Babar Ali Zulkarnajn, ogłosił decyzję ojca o przystąpieniu do PML-N podczas publicznego zgromadzenia w Bhimberze i został mianowany wiceprezydentem partii.

Przewodniczący Zgromadzenia Ustawodawczego Azad Dżammu i Kaszmiru Chaudhry Tariq Farooq nazwał śmierć Zulkarnajna wielką stratą dla politycznych, parlamentarnych i publicznych kręgów Dżammu i Kaszmiru. Były premier Azad Dżammu i Kaszmiru Sardar Tanveer Ilyas również wyraził kondolencje w związku ze śmiercią polityka.

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