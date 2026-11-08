Стрелок убил шестерых человек в Кракове — The Japan Times

В польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция выстрелила в него и задержала нападавшего, сообщает The Japan Times.

Три тела в жилище стрелка

В субботу чиновники заявили, что в жилище стрелка также обнаружили еще три тела. По их предварительным оценкам, польский стрелок мог находиться под влиянием ультраправой идеологии.

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Реакция в Польше

Стрельба произошла в историческом центре Кракова, который является одним из главных туристических направлений Польши. Издание отмечает, что сцены насилия потрясли страну, которая долгое время считала себя более безопасной, чем ее западноевропейские соседи, где подобные нападения случались ранее.

По данным The Japan Times, нападение беспрецедентного масштаба усилило обеспокоенность после серии нападений с ножами в школах в октябре. Власти связывали те случаи с влиянием жестокого и экстремистского контента в интернете.

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