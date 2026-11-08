Власти нигерийского штата Имо отклонили требование Национального судебного совета Нигерии (NJC) включить исполняющую обязанности председателя суда Иджеому Агугуа в список кандидатов на постоянное назначение. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Позиция властей штата

Генеральный прокурор и комиссар по вопросам юстиции штата Пол Обинату заявил, что NJC имеет конституционное право рассматривать список кандидатов, однако не может определять, кого именно Комиссия судебной службы штата должна представлять на рассмотрение. Он сослался на статью 202 Конституции Нигерии, согласно которой комиссия не подчиняется указаниям или контролю других органов при осуществлении своих полномочий.

3 ноября NJC поручил Комиссии судебной службы Имо добавить Агугуа в короткий список кандидатов. Совет заявил, что она является наиболее старшим по стажу судьей Высокого суда штата, а ее исключение из списка противоречит предусмотренному конституцией принципу назначения по старшинству.

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Продолжающийся спор

Спор о должности председателя суда в Имо продолжается с ноября 2024 года. Тогдашний председатель суда Т. Э. Чуквуэмека Чикека был принудительно отправлен в отставку из-за фальсификации возраста, сообщает Premium Times.

В апреле 2025 года NJC отклонил назначение Теофилуса Нзеукву исполняющим обязанности председателя суда, поскольку он занимал четвертое место в иерархии судей штата. Совет подчеркнул, что конституция обязывает губернатора назначать наиболее старшего по стажу судью Высокого суда для временного исполнения обязанностей, если должность становится вакантной.

После вмешательства NJC губернатор Хоуп Узодимма привел Агугуа к присяге в качестве исполняющей обязанности председателя суда. В то же время власти штата не поддержали ее кандидатуру на постоянное назначение. Premium Times отмечает, что без согласованного списка кандидатов невозможно продлить ее временное назначение или назначить постоянного председателя суда.

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