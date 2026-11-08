Władze nigeryjskiego stanu Imo odrzuciły żądanie Narodowej Rady Sądownictwa Nigerii (NJC), aby włączyć pełniącą obowiązki prezesa sądu Ijeomę Aguguę do krótkiej listy kandydatów na stałe powołanie. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Stanowisko władz stanu

Prokurator generalny i komisarz ds. sprawiedliwości stanu Paul Obinatu oświadczył, że NJC ma konstytucyjne prawo rozpatrywać krótką listę kandydatów, lecz nie może określać, kogo Stanowa Komisja Służby Sądowniczej ma przedstawić do rozpatrzenia. Powołał się na artykuł 202 Konstytucji Nigerii, zgodnie z którym komisja nie podlega wskazówkom ani kontroli innych organów podczas wykonywania swoich uprawnień.

3 listopada NJC poleciła Komisji Służby Sądowniczej Imo dodać Aguguę do krótkiej listy kandydatów. Rada stwierdziła, że jest ona najstarszą stażem sędzią Sądu Najwyższego stanu, a jej wykluczenie z listy jest sprzeczne z przewidzianą w konstytucji zasadą powoływania według starszeństwa.

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Trwający spór

Spór o stanowisko prezesa sądu w Imo trwa od listopada 2024 roku. Ówczesny prezes sądu T. E. Chukwuemeka Chikeka został przymusowo skierowany na emeryturę z powodu fałszowania wieku, jak podaje Premium Times.

W kwietniu 2025 roku NJC odrzuciła powołanie Theophilusa Nzeukwu na pełniącego obowiązki prezesa sądu, ponieważ zajmował on czwarte miejsce w hierarchii sędziów stanu. Rada podkreśliła, że konstytucja zobowiązuje gubernatora do powołania najstarszego stażem sędziego Sądu Najwyższego do tymczasowego pełnienia obowiązków, jeśli stanowisko stanie się wakujące.

Po interwencji NJC gubernator Hope Uzodimma zaprzysiągł Aguguę jako pełniącą obowiązki prezesa sądu. Jednocześnie władze stanu nie poparły jej kandydatury na stałe powołanie. Premium Times zauważa, że bez uzgodnionej krótkiej listy kandydatów nie można przedłużyć jej tymczasowego powołania ani mianować stałego prezesa sądu.

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