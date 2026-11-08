尼日利亚伊莫州政府拒绝了尼日利亚国家司法委员会（NJC）提出的要求，即将代理首席法官伊杰奥马·阿古瓜列入获得正式任命的候选人名单。尼日利亚Premium Times报道。

州政府的立场

该州总检察长兼司法事务专员保罗·奥比纳图表示，NJC拥有审议候选人名单的宪法权利，但无权决定州司法服务委员会应提交谁供审议。他援引尼日利亚宪法第202条称，委员会在行使其权力时不受其他机构的指示或控制。

11月3日，NJC指示伊莫司法服务委员会将阿古瓜加入候选人短名单。该委员会表示，她是州高等法院资历最深的法官，将她排除在名单之外违背了宪法规定的按资历任命原则。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

持续的争议

围绕伊莫州首席法官职位的争议自2024年11月以来一直持续。据Premium Times报道，时任首席法官T. E. 楚库埃梅卡·奇凯卡因年龄造假被强制退休。

2025年4月，NJC否决了任命西奥菲勒斯·恩泽乌克武为代理首席法官的决定，因为他在该州法官的等级序列中排名第四。该委员会强调，宪法要求州长在职位出现空缺时任命高等法院资历最深的法官暂时履行职责。

在NJC介入后，州长霍普·乌佐迪马为阿古瓜举行宣誓就职仪式，任命她为代理首席法官。与此同时，州政府并未支持她获得正式任命的候选资格。Premium Times指出，如果没有达成一致的候选人名单，就无法延长她的临时任命，或任命正式首席法官。

关注我们在