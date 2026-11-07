W Paragwaju były prezydent Santiago Peña został w sobotę doprowadzony do Prokuratury Generalnej na przesłuchanie — kilka godzin po tym, jak Senat jednogłośnie usunął go ze stanowiska. Jak podaje PBS NewsHour, policja eskortowała Peñę do budynku prokuratury w Asunción; nie miał założonych kajdanek.

Śledztwo po upadku banku

W piątek paragwajscy prokuratorzy wydali nakazy aresztowania Peñi i byłego prezesa Banku Centralnego Carlosa Carvalho. Są oni badani pod kątem podejrzenia nadużycia zaufania i innych przestępstw związanych z upadkiem Ueno Bank.

Regulatorzy przejęli kontrolę nad Ueno Bank na trzy dni przed głosowaniem w Senacie, po czym niemal 3 miliony klientów straciły dostęp do swoich oszczędności. Peñę przewieziono do bazy wojskowej w piątkowy wieczór, gdy przed jego domem zgromadziły się setki protestujących.

Parlamentarzyści oskarżyli Peñę o wykorzystywanie wpływów politycznych do skierowania do banku setek milionów dolarów środków publicznych, a także o brak reakcji regulatorów na ryzykowne kredytowanie podmiotów powiązanych. Były prezydent zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom.

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Zmiana władzy i rekompensaty dla deponentów

Peñę zastąpił wiceprezydent Pedro Alliana, który w sobotę rozpoczął formowanie nowego rządu. Przed usunięciem Peña złożył rezygnację, jednak Kongres jej nie przyjął i kontynuował procedurę impeachmentu. Opozycyjni deputowani nalegali na jego usunięcie, aby nie mógł odejść ze stanowiska z immunitetem.

Bank Centralny poinformował, że 1,2 miliona klientów Ueno Bank otrzymało już pełną lub częściową rekompensatę gwarantowanych depozytów zgodnie z prawem Paragwaju. Tymczasem tysiące osób domagających się dostępu do zamrożonych środków oraz odpowiedzialności za upadek banku protestowały w Asunción; w tym tygodniu doszło do starć z policją, która użyła gumowych kul i gazu pieprzowego.

Największy związek zawodowy nauczycieli w Paragwaju, liczący ponad 40 tysięcy członków, planuje rozpocząć w poniedziałek bezterminowy ogólnokrajowy strajk. Domaga się ochrony środków publicznych funduszy emerytalnych.

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