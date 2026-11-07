在巴拉圭，前总统圣地亚哥·佩尼亚周六被带往总检察院接受问询，此前数小时，参议院一致投票将其罢免。据PBS NewsHour报道，警方护送佩尼亚前往亚松森检察院大楼；他没有被戴上手铐。

银行倒闭后的调查

周五，巴拉圭检察官对佩尼亚和前中央银行行长卡洛斯·卡瓦略签发了逮捕令。两人因涉嫌背信以及与Ueno Bank倒闭有关的其他违法行为而受到调查。

监管机构在参议院投票前三天接管了Ueno Bank，此后近300万名客户无法动用其储蓄。周五晚间，数百名抗议者聚集在佩尼亚家门外时，他被带往一处军事基地。

议员指控佩尼亚利用政治影响力将数亿美元公共资金导向该银行，并指责监管机构未对向关联方发放高风险贷款作出回应。这位前总统否认存在任何不当行为。

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权力更迭与储户补偿

副总统佩德罗·阿利亚纳接替了佩尼亚，并于周六开始组建新政府。在被罢免前，佩尼亚提出辞职，但国会未接受其辞呈，并继续推进弹劾程序。反对派议员坚持要求罢免他，以防他带着豁免权离职。

中央银行表示，根据巴拉圭法律，已有120万名Ueno Bank客户获得了受保障存款的全额或部分补偿。与此同时，数千名要求获得被冻结资金并追究银行倒闭责任的人在亚松森抗议；本周发生了与警方的冲突，警方使用了橡皮子弹和胡椒喷雾。

巴拉圭最大的教师工会拥有超过4万名成员，计划于周一开始无限期全国罢工。该工会要求保护公共养老金基金的资金。

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