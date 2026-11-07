西班牙网球选手卡洛斯·阿尔卡拉斯在法国楠泰尔以6:4、6:4击败挪威选手卡斯珀·鲁德，职业生涯首次闯入巴黎大师赛决赛。在决赛中，他将对阵美国选手本·谢尔顿，后者在另一场半决赛中以5:7、6:3、6:4战胜法国选手卢卡·范阿什，Channel NewsAsia报道。

阿尔卡拉斯战胜鲁德

首盘中，阿尔卡拉斯把握住第三次破发机会，以4:3领先，随后用一记发球直接得分结束该盘。第二盘，鲁德正手失误，让对手获得发球胜赛的机会。这位23岁的西班牙人抓住机会，再次以一记发球直接得分锁定胜利。

在四分之一决赛中，阿尔卡拉斯挽救了两个赛点。他成为继2013年的大卫·费雷尔之后，首位闯入巴黎大师赛决赛的西班牙人。阿尔卡拉斯还在赛历中的九项ATP大师1000赛事里，有七项打入决赛。

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谢尔顿在先失一盘后逆转

本·谢尔顿在首盘不敌卢卡·范阿什，出现了17次非受迫性失误。不过，在第二盘中，这名美国选手扭转了比赛局势：他迫使22岁的法国选手在多拍回合中更频繁地失误，完成破发并以4:2领先。

第三盘中，范阿什凭借破发以3:1领先，但谢尔顿赢下了接下来的四局。这名美国选手成为自2017年杰克·索克夺冠以来首位闯入巴黎大师赛决赛的美国选手。这将是谢尔顿职业生涯第三次参加ATP大师1000赛事决赛。

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