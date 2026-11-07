Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Norwega Caspera Ruuda 6:4, 6:4 w Nanterre we Francji i po raz pierwszy w karierze awansował do finału Paris Masters. W decydującym meczu zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem, który w drugim półfinale pokonał Francuza Lucę van Assche'a 5:7, 6:3, 6:4, podaje Channel NewsAsia.

Zwycięstwo Alcaraza nad Ruudem

W pierwszym secie Alcaraz wykorzystał trzecią okazję na przełamanie i objął prowadzenie 4:3, po czym zakończył partię asem serwisowym. W drugim secie Ruud popełnił błąd z forhendu, pozwalając rywalowi serwować na mecz. 23-letni Hiszpan wykorzystał okazję i przypieczętował zwycięstwo kolejnym asem.

W ćwierćfinale Alcaraz obronił dwie piłki meczowe. Został pierwszym Hiszpanem, który dotarł do finału Paris Masters od czasu Davida Ferrera w 2013 roku. Alcaraz dotarł również do finałów siedmiu z dziewięciu turniejów ATP Masters 1000 w kalendarzu.

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Shelton odrobił straty po przegranym secie

Ben Shelton przegrał pierwszego seta z Lucą van Assche'em, popełniając 17 niewymuszonych błędów. Jednak w drugiej partii Amerykanin odwrócił losy meczu: zmusił 22-letniego Francuza do częstszych błędów w długich wymianach, przełamał jego serwis i objął prowadzenie 4:2.

W trzecim secie van Assche objął prowadzenie 3:1 z przełamaniem, jednak Shelton wygrał kolejne cztery gemy. Amerykanin został pierwszym reprezentantem USA w finale Paris Masters od 2017 roku, gdy tytuł zdobył Jack Sock. Dla Sheltona będzie to trzeci w karierze finał turnieju ATP Masters 1000.

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