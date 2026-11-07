在约旦河西岸，军方消息人士证实，以色列国防军中央司令部司令、少将阿维·布卢特在近期定居者迁往杰里科附近一个新前哨站之前，会见了地区防务官员、埃利祖尔·特拉贝尔西中校。与此同时，军方否认在会面期间讨论过此次迁移，或绕过布卢特负责此事的下属对其进行协调。

相互矛盾的说法

据《耶路撒冷邮报》报道，Haaretz此前报道称，布卢特据称在定居者抵达前几天，曾与本雅明地区委员会、纳哈拉定居者运动的代表以及特拉贝尔西进行数次交谈。据Haaretz称，特拉贝尔西参与了此次迁移的协调。该媒体还声称，布卢特下令不要让本应处理此事的惯常下属参与其中。

军方消息人士表示，布卢特定期就例行事务与约旦河西岸定居者社区官员举行多次会面。按照他们的说法，与特拉贝尔西的接触涉及的正是此类事务，而非Haaretz报道的计划。以色列国防军正式称Haaretz的整篇报道不实。《耶路撒冷邮报》指出，无法独立核实任何一种说法。

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核查土地状况

中央司令部指挥官也前往了杰里科附近的事发地点。据军方代表称，未来一周将继续核查有关购买土地的说法。目前，购买程序仍不清楚，也不清楚其是否获得了民政管理局的批准。

布卢特决定，在另行通知前，每天数次进出该区域都将由军方护送。目前没有计划增加该地区的军事存在，尽管这项额外任务可能影响部队的其他作战任务。民政管理局还确认，两户贝都因家庭决定离开该地区的临时建筑，尽管军方提出帮助他们避免撤离。

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