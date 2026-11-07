На Западном берегу военные источники подтвердили, что командующий Центральным округом Армии обороны Израиля генерал-майор Ави Блут встречался с региональным офицером по вопросам обороны, подполковником Элицуром Трабельси, перед недавним перемещением поселенцев к новому форпосту возле Иерихона. В то же время военные отрицали, что во время встречи обсуждалось это перемещение или велась его координация в обход ответственных подчиненных Блута.

Противоречивые версии

Как сообщает Jerusalem Post, Haaretz ранее написал, что Блут якобы провел несколько разговоров в дни перед прибытием поселенцев с представителями регионального совета Биньямин, поселенческого движения «Нахала» и Трабельси. По данным Haaretz, Трабельси был вовлечен в координацию перемещения. Издание также утверждало, что Блут распорядился не привлекать своих обычных подчиненных, которые должны были заниматься этим вопросом.

Военные источники заявили, что Блут регулярно проводит многочисленные встречи с представителями поселенческих общин Западного берега по рутинным вопросам. По их версии, контакты с Трабельси касались именно таких вопросов, а не плана, о котором сообщил Haaretz. ЦАХАЛ официально назвал весь материал Haaretz ложным. Jerusalem Post отметил, что не смог независимо подтвердить ни одну из версий.

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Проверка статуса земли

Командиры Центрального округа также посетили место инцидента возле Иерихона. По словам представителя армии, в течение следующей недели будет продолжаться проверка заявлений о приобретении земли. Процедура покупки пока остается неясной, как и то, получила ли она одобрение Гражданской администрации.

Блут принял решение, что до нового распоряжения въезд в район и выезд из него несколько раз в день будут осуществляться в сопровождении военных. Увеличивать военное присутствие в этом районе пока не планируется, хотя дополнительная задача может повлиять на другие оперативные задачи подразделений. Гражданская администрация также установила, что две бедуинские семьи решили покинуть свои временные сооружения в этом районе, несмотря на предложение армии помочь им избежать эвакуации.

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