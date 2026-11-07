Армія Ізраїлю підтвердила зустріч генерала Блута з офіцером — Jerusalem Post

На Західному березі Йордану армійські джерела підтвердили, що командувач Центрального округу Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Аві Блут зустрічався з регіональним офіцером з питань оборони, підполковником Еліцуром Трабельсі, перед недавнім переміщенням поселенців до нового форпосту поблизу Єрихона. Водночас військові заперечили, що під час зустрічі обговорювали це переміщення або координували його в обхід відповідальних підлеглих Блута.

Суперечливі версії

Як повідомляє Jerusalem Post, видання Haaretz раніше написало, що Блут у дні перед прибуттям поселенців нібито мав кілька розмов із представниками регіональної ради Біньямін, поселенського руху «Нахала» та Трабельсі. За даними Haaretz, Трабельсі був залучений до координації переміщення. Видання також стверджувало, що Блут наказав не залучати своїх звичних підлеглих, які мали б займатися цим питанням.

Армійські джерела заявили, що Блут регулярно проводить численні зустрічі з посадовцями поселенських громад Західного берега з рутинних питань. За їхньою версією, контакти з Трабельсі стосувалися саме таких питань, а не плану, про який повідомило Haaretz. У ЦАХАЛ офіційно назвали весь матеріал Haaretz неправдивим. Jerusalem Post зазначило, що не змогло незалежно підтвердити жодну з версій.

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Перевірка статусу землі

Командири Центрального округу також відвідали місце інциденту поблизу Єрихона. За словами представника армії, протягом наступного тижня триватиме перевірка заяв щодо придбання землі. Наразі процедура купівлі залишається незрозумілою, а також невідомо, чи отримала вона схвалення Цивільної адміністрації.

Блут ухвалив рішення, що до нового розпорядження в’їзд до кварталу та виїзд із нього кілька разів на день відбуватимуться у супроводі військових. Збільшувати військову присутність у районі поки не планують, хоча додаткове завдання може вплинути на інші оперативні завдання підрозділів. Цивільна адміністрація також встановила, що дві бедуїнські родини вирішили залишити свої тимчасові споруди в цьому районі, попри пропозицію армії допомогти їм уникнути евакуації.

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