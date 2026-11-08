Поліція Бразилії перевіряє можливу допомогу Флавіо Болсонару у виїзді — Anadolu Agency

Поліція Бразилії перевіряє можливу участь мережі американських, аргентинських та ізраїльських агентів у виїзді Флавіо Болсонару з країни після його поразки на президентських виборах. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на неназваного високопоставленого бразильського посадовця, який говорив із The Washington Post.

Перевірка можливого сприяння

За словами посадовця, колишній агент ізраїльської розвідки «Моссад» слідував за фургоном, яким Болсонару везли у напрямку аргентинського кордону. Флавіо Болсонару, який програв президентський другий тур Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, у розмові з The Washington Post відмовився розкривати маршрут, яким залишив Бразилію.

Він також не відповів на запитання, чи допомагали йому посадовці США. Державний секретар США Марко Рубіо відкинув припущення про причетність Вашингтона, заявивши, що американський уряд безпосередньо не брав участі в жодних діях, пов’язаних із його виїздом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви Болсонару

Флавіо Болсонару пояснив рішення шукати притулку у США переконанням, що демократичні інституції Бразилії більше не працюють належним чином і що йому може загрожувати арешт через висловлення політичних поглядів. Він також заявив, що президент США Дональд Трамп, за його словами, поділяє таку оцінку ситуації в Бразилії.

Політик, який неодноразово ставив під сумнів чесність виборів без надання доказів, оскаржив висновок виборчих органів про справедливість голосування. Він розповів, що його батько, колишній президент Жаїр Болсонару, був наляканий після вимоги судді Верховного суду Александре де Мораеса здати паспорти в межах розслідування щодо відмивання коштів.

Жаїра Болсонару засудили до 27 років ув’язнення у справі про підготовку перевороту після поразки на виборах 2022 року. За даними The Washington Post, бразильські правоохоронці майже не сподіваються повернути його сина зі США: високопоставлений посадовець у сфері безпеки оцінив шанси затримати Флавіо Болсонару як нульові.

Читай нас у