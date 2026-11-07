Na Zachodnim Brzegu źródła wojskowe potwierdziły, że dowódca Centralnego Okręgu Sił Obronnych Izraela, generał major Avi Bluth, spotkał się z regionalnym oficerem ds. obrony, podpułkownikiem Elitzurem Trabelsim, przed niedawnym przeniesieniem się osadników do nowego posterunku w pobliżu Jerycha. Jednocześnie wojsko zaprzeczyło, by podczas spotkania omawiano to przeniesienie lub koordynowano je z pominięciem odpowiedzialnych podwładnych Blutha.

Sprzeczne wersje

Jak informuje Jerusalem Post, Haaretz wcześniej napisał, że Bluth rzekomo odbył kilka rozmów w dniach poprzedzających przybycie osadników z przedstawicielami Regionalnej Rady Biniamin, ruchu osadniczego Nachala oraz Trabelsim. Według Haaretz Trabelsi był zaangażowany w koordynację przeniesienia. Gazeta twierdziła również, że Bluth polecił nie angażować swoich zwykłych podwładnych, którzy powinni byli zajmować się tą sprawą.

Źródła wojskowe oświadczyły, że Bluth regularnie odbywa liczne spotkania z przedstawicielami społeczności osadniczych na Zachodnim Brzegu w rutynowych sprawach. Według ich wersji kontakty z Trabelsim dotyczyły właśnie takich kwestii, a nie planu opisanego przez Haaretz. IDF oficjalnie nazwały cały materiał Haaretz fałszywym. Jerusalem Post zaznaczył, że nie zdołał niezależnie potwierdzić żadnej z wersji.

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Weryfikacja statusu ziemi

Dowódcy Centralnego Okręgu również odwiedzili miejsce incydentu w pobliżu Jerycha. Według przedstawiciela armii przez następny tydzień będą sprawdzane twierdzenia dotyczące zakupu ziemi. Procedura zakupu pozostaje obecnie niejasna, podobnie jak to, czy uzyskała zgodę Administracji Cywilnej.

Bluth zdecydował, że do odwołania wjazd do obszaru i wyjazd z niego kilka razy dziennie będą odbywać się pod eskortą wojskową. Na razie nie planuje się zwiększenia obecności wojskowej w tym rejonie, choć dodatkowe zadanie może wpłynąć na inne zadania operacyjne jednostek. Administracja Cywilna ustaliła również, że dwie rodziny beduińskie zdecydowały się opuścić swoje tymczasowe konstrukcje w tym rejonie, mimo propozycji armii, by pomóc im uniknąć ewakuacji.

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