Bokser Cheavon Clarke pokonał Chrisa Billama-Smitha przed czasem w siódmej rundzie pojedynku na Copper Box Arena w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Dla Billama-Smitha, byłego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej, była to pierwsza porażka przed czasem w karierze.

Dwa nokdauny w siódmej rundzie

Jak informuje Sky Sports News, w siódmej rundzie Clarke posłał rywala na deski prawym ciosem. Billam-Smith wstał, jednak Clarke kontynuował atak i po raz drugi powalił go, gdy ten próbował odejść od lin.

Po kolejnym ataku Clarke'a prawymi hakami przy linach sędzia Lee Every przerwał walkę. Billam-Smith natychmiast pokręcił głową, protestując przeciwko decyzji arbitra.

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Historia rywalizacji

Clarke pokonał już Billama-Smitha dziesięć lat temu — w ważnym finale krajowych amatorskich mistrzostw. Następnie Billam-Smith przeszedł drogę od boksu amatorskiego do zdobycia tytułu zawodowego mistrza świata, ale Clarke ponownie zwyciężył w ich rywalizacji.

Po walce Billam-Smith oświadczył, że przyjął mocny cios i popełnił błąd, jednocześnie uważając, że wygrywał pojedynek przed jego przerwaniem. Dodał, że było to ich trzecie spotkanie i że Clarke wygrał wszystkie trzy, a także wyraził chęć rewanżu. Clarke powiedział, że nie zwraca uwagi na status outsidera.

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