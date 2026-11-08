在韩国大邱，棒球俱乐部Samsung Lions在韩国大赛第五场比赛中以12比1击败KT Wiz，夺得12年来的首个冠军。该队以4比1的总比分结束这场四胜制决赛系列赛。

第五局拿下八分

据《韩国先驱报》报道，Samsung Lions在第五局得到八分，决定了比赛胜负。比赛在大邱Samsung Lions Park球场举行，现场座无虚席，共有23,550名观众到场。

先发投手Won Tae-in投了五局，失一分。队长Koo Ja-wook在五个打席中击出三支安打，并得到两分。

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系列赛最有价值球员

Koo Ja-wook被评为韩国大赛最有价值球员。Samsung Lions在水原输掉了系列赛首场比赛，但赢下随后四场比赛，其中包括在大邱进行的三场主场比赛。

KT Wiz以常规赛第一名的成绩直接晋级韩国大赛。Samsung Lions排名第二，落后对手八个胜场，成为继2018年SK Wyverns之后首支赢得韩国大赛的二号种子球队。对于KT Wiz而言，这是他们自2021年以来首次争夺冠军；该队在2023年也曾成为该系列赛的决赛队伍。

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