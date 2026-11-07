В Парагвае бывшего президента Сантьяго Пенью в субботу доставили в Генеральную прокуратуру на допрос — через несколько часов после того, как Сенат единогласно отстранил его от должности. Как сообщает PBS NewsHour, полиция сопроводила Пенью в здание прокуратуры в Асунсьоне; наручников на нем не было.

Расследование после краха банка

В пятницу парагвайские прокуроры выдали ордера на арест Пеньи и бывшего главы Центрального банка Карлоса Карвальо. Их расследуют по подозрению в злоупотреблении доверием и других правонарушениях, связанных с крахом Ueno Bank.

Регуляторы взяли Ueno Bank под контроль за три дня до голосования в Сенате, после чего почти 3 миллиона клиентов потеряли доступ к своим сбережениям. Пенью доставили на военную базу в пятницу вечером, когда у его дома собрались сотни протестующих.

Парламентарии обвинили Пенью в использовании политического влияния для направления в банк сотен миллионов долларов государственных средств, а также в том, что регуляторы не отреагировали на рискованное кредитование связанных лиц. Бывший президент отрицает какие-либо нарушения.

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Смена власти и компенсации вкладчикам

Пенью сменил вице-президент Педро Альяна, который в субботу начал формировать новое правительство. Перед отстранением Пенья подал в отставку, однако Конгресс ее не принял и продолжил процедуру импичмента. Оппозиционные депутаты настаивали на его отстранении, чтобы он не смог покинуть должность с иммунитетом.

Центральный банк сообщил, что 1,2 миллиона клиентов Ueno Bank уже получили полную или частичную компенсацию гарантированных депозитов в соответствии с законодательством Парагвая. Тем временем тысячи людей, требующих доступа к замороженным средствам и ответственности за крах банка, протестовали в Асунсьоне; на этой неделе произошли столкновения с полицией, которая применяла резиновые пули и перцовый газ.

Крупнейший профсоюз учителей Парагвая, насчитывающий более 40 тысяч членов, планирует начать в понедельник бессрочную общенациональную забастовку. Он требует защиты средств государственных пенсионных фондов.

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