Afrykański Kongres Narodowy (ANC) po przeliczeniu 98% głosów w wyborach samorządowych w RPA ma nieco ponad 30%. Może to być najgorszy wynik partii w całej jej historii, informuje Deutsche Welle.

Komisja Wyborcza RPA oświadczyła, że ANC stracił również większość w sześciu z ośmiu regionów metropolitalnych kraju. Jednocześnie partia, według wstępnych danych, pozostaje największa pod względem łącznego udziału głosów.

Reakcja kierownictwa ANC

Sekretarz generalny ANC Fikile Mbalula oświadczył, że partia musi odzyskać zaufanie obywateli. Jak powiedział, nie może prosić ludzi o zaufanie wyłącznie ze względu na swoją historię. Mbalula nazwał wynik katastrofalnym dla ruchu.

Prezydent RPA i lider ANC Cyril Ramaphosa do sobotniego wieczoru nie skomentował publicznie wyników. Wcześniej w tym tygodniu przyznał, że problemy w funkcjonowaniu gmin przyczyniły się do spadku zaufania do demokratycznego rządzenia.

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Przyczyny niezadowolenia i koalicje

Wyborcy wiążą ANC z niezadowalającym stanem usług komunalnych, w tym przerwami w dostawach wody i energii elektrycznej. Wśród innych aktualnych problemów w materiale wymieniono wysokie bezrobocie, przestępczość i powszechną korupcję.

W wyborach ogólnokrajowych w 2024 roku ANC stracił bezwzględną większość parlamentarną, zdobywając nieco ponad 40% głosów. W poprzednich wyborach samorządowych w 2021 roku partia uzyskała 46%. Po wyborach w 2024 roku ANC utworzył międzypartyjny rząd jedności narodowej, który nadal sprawuje władzę.

Drugie miejsce w obecnych wyborach samorządowych zajmuje centroprawicowy Sojusz Demokratyczny (DA), który ma 24% głosów. Według DW partia zdobyła bezwzględną większość w Kapsztadzie. Oczekuje się, że DA będzie w stanie utworzyć koalicje w Pretorii i Johannesburgu bez udziału ANC.

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