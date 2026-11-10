W Polsce, niedaleko Kostrzyna koło Poznania, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli ponad 170 kilogramów marihuany. Narkotyki znaleziono w ciężarówce przewożącej miał węglowy z Hiszpanii do Polski, informuje RMF24.

Ładunek nie został wpisany do rejestru SENT

Ciężarówkę zatrzymano do rutynowej kontroli. Podczas kontroli funkcjonariusze ustalili, że przewóz miału węglowego nie został zarejestrowany w systemie SENT, choć w przypadku takiego ładunku jest to obowiązkowe.

Podczas szczegółowej kontroli ładunku funkcjonariusze znaleźli podejrzane worki typu big-bag. Pod warstwą miału węglowego ukryto 170 hermetycznie zapakowanych pakunków z zielonkawobrązową substancją roślinną.

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Substancję wstępnie zidentyfikowano jako marihuanę

Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczona substancja to marihuana. Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Krzysztof Wrześniowski zaznaczył, że sposób ukrycia pakunków miał utrudnić ich wykrycie i wymagał dokładnej kontroli ładunku.

Według szacunków służb czarnorynkowa wartość przejętej marihuany przekracza 3 miliony złotych. Kierowca ciężarówki, obywatel Polski, został ukarany grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych za przewóz towaru bez numeru referencyjnego SENT. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Centralne Biuro Śledcze Policji.

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